    LaLiga

    Comunicado de Mbappé por críticas a su viaje con Ester Expósito

    El entorno del jugador del Real Madrid lanzó emitió un mensaje para hablar del tema de su recuperación.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mbappé responde a críticas por viaje a Italia con Ester Expósito

    El reciente viaje de Kylian Mbappé con su actual pareja Ester Expósito a Italia derivó en varias críticas al jugador por realizarlo en medio de una lesión con el Real Madrid.

    El entorno del jugador francés, que aqueja molestias musculares, emitió un comunicado de prensa que mandó a la agencia AFP para responder a los 'ataques' a su persona.

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    El comunicado de Mbappé en las últimas horas


    Mbappé fue señalado por su propia afición en los últimos días, ya que hubo una imagen de parte del Chiringuito, donde se le veía aterrizando en España solo unos minutos antes de que empezará el encuentro ante el Espanyol.

    Más allá del resultado del Real Madrid con triunfo de 2-0 ante el cuadro de Barcelona, los fanáticos no están nada contentos con el accionar del francés y por ende se lanzó este comunicado.

    "Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", indicó el entorno de la estrella del Real Madrid a la agencia.

    Real Madrid jugará El Clásico ante Barcelona este 10 de mayo, donde el cuadro culé puede certificar el título de LaLiga ante su acérrimo rival.

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