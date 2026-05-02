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    Osasuna vs. Barcelona EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 34 de LaLiga

    Barcelona busca dar un paso más hacia el título de liga a cuatro jornadas del final de temporada.

    Por:Juan Regis
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    Imagen LaLiga

    La Jornada 34 de LaLiga enfrenta al Barcelona de visita en Osasuna en su búsqueda por sumar una victoria más con miras al título de la temporada.

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    Antes de enfrentar al Osasuna, Barcelona suma 85 puntos en el liderato por 74 de su más cercano perseguidor y acérrimo rival, Real Madrid, a cuatro jornadas del final de la temporada (ambas escuadras aún por disputar la Jornada 34).

    Barcelona tendría que vivir una tragedia para poder dar lugar a que el Real Madrid se haga del título. Los merengues tienen que ganar todos su partidos esperando a que los culés tropiecen en la recta final.

    INTENSO INICIO DE PARTIDO
    Muchas faltas en los primeros cinco minutos

    INICIA EL PARTIDO
    Osasuna 0-0 Barcelona

    ALINEACIÓN DEL BARCELONA PARA ENFRENTAR A OSASUNA

    • Joan García
    • Joao Cancelo
    • Gerard Martin
    • Pau Cubarsí
    • Eric Garcia
    • Pedri
    • Gavi
    • Fermín López
    • Dani Olmo
    • Roony Bardghji
    • Robert Lewandowski
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