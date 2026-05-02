Barcelona Osasuna vs. Barcelona EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 34 de LaLiga Barcelona busca dar un paso más hacia el título de liga a cuatro jornadas del final de temporada.

Imagen LaLiga

La Jornada 34 de LaLiga enfrenta al Barcelona de visita en Osasuna en su búsqueda por sumar una victoria más con miras al título de la temporada.

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Antes de enfrentar al Osasuna, Barcelona suma 85 puntos en el liderato por 74 de su más cercano perseguidor y acérrimo rival, Real Madrid, a cuatro jornadas del final de la temporada (ambas escuadras aún por disputar la Jornada 34).

Barcelona tendría que vivir una tragedia para poder dar lugar a que el Real Madrid se haga del título. Los merengues tienen que ganar todos su partidos esperando a que los culés tropiecen en la recta final.

INTENSO INICIO DE PARTIDO

Muchas faltas en los primeros cinco minutos

INICIA EL PARTIDO

Osasuna 0-0 Barcelona

ALINEACIÓN DEL BARCELONA PARA ENFRENTAR A OSASUNA