LaLiga Hansi Flick renovará contrato con Barcelona como director técnico Luego de la reelección de Joan Laporta como presidente del club, esto es lo que sucederá con Hansi Flick como entrenador.

Video Barcelona decide el futuro de Hansi Flick al frente del equipo

A falta de 15 puntos por disputar en la temporada de Laliga 2025-2026 y con FC Barcelona muy cerca del título de campeón, se destapó lo que será el futuro de Hansi Flick como director técnico del equipo.

De acuerdo con el periodista Roger Torelló y el diario español Mundo Deportivo, el estratega alemán de 61 años de edad renovará contrato con el FC Barcelona por dos años y con opción a uno más, esto luego de la reelección de Joan Laporta.

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La promesa de Laporta se cumple luego de que permanecerá como presidente del conjunto catalán; por lo tanto, Hansi Flick estará al frente del equipo hasta 2028 y con posibilidad de que se extienda hasta 2029.

Su agente Pini Zahavi llegará a la ciudad de Barcelona para cerrar el acuerdo la próxima semana y Hansi Flick firme toda vez que el club catalán se consagre campeón de LaLiga y para ello sólo necesita ganar este fin de semana ante Osasuna y que Real Madrid no gane frente al Espanyol.

En caso de que Barcelona no gane este fin de semana en LaLiga, o que lo haga y Real Madrid también, el título se puede definir el siguiente fin de semana cuando el 10 de mayo Barcelona reciba al Real Madrid con playera especial en el Clásico de España.