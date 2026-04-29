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    Barcelona arrancará un nuevo proyecto en México en busca del nuevo Messi

    El equipo blaugrana llegará a al país con un nuevo plan entre manos y es el estado de Querétaro el lugar en donde lo pondrán en marcha.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Barcelona busca al nuevo Messi en México! Esto se sabe

    El Barcelona llegará a México con un nuevo e interesante plan entre manos y es el estado de Querétaro el lugar en donde los blaugranas lo pondrán en marcha.

    El equipo blaugrana, que hoy en día está cerca de ganar un nuevo título, informó el inicio del proyecto Barça Academy Residency Querétaro en donde afinará su búsqueda de talento en el exterior y que será el segundo en su tipo, pues también hay uno en Arizona que comenzó en 2017.

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    BARCELONA BUSCARÁ AL NUEVO MESSI EN MÉXICO Y DARÁ BECAS

    La iniciativa comenzará a partir de este verano y a partir de octubre de 2026 comenzará la selección de los jugadores que serán residentes en la academia durante todo el año.

    En la Barça Academy los jóvenes futbolistas aprenderán la metodología de juego y entrenamiento del Barcelona. También contarán con formación académica en un colegio internacional y el proyecto residencial buscará el desarrollo integral del deportista.

    La B arça Academy contará en principio con tres equipos formados por jugadores nacidos en 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

    De acuerdo con información del propio club, el número de plazas será limitado y los jugadores con más talento optarán a becas para su estancia.

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