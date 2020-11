Durante su intervención, Javier Tebas valoró que los clubes hayan hecho "un ejercicio de reducir las masas salariales" desde la irrupción de la pandemia, aunque reconoció que ese primer esfuerzo es insuficiente puesto que, al no poder ingresar el 45 por ciento previsto en 'ticketing', "los clubes van excedidos en 500 millones de euros porque no pueden sacarse a los jugadores con los contratos", dijo Tebas este sábado en el marco del MARCA Sport Weekend.

"Algunos clubes tienen que seguir trabajando para reducir otra vez las masas salariales. Los mayores afectados en España son Valencia, Barcelona, Real Madrid... Esos clubes no se pueden quitar a los jugadores. Para terminar la temporada nos faltaría al fútbol español unos 490 millones de euros para pagar los gastos de los clubes. Pero no les pasa a todos. Hemos detectado 17 clubes, a algunos les faltan 100 millones y a otros, tres; pero a lo mejor está peor el de tres millones que el otro. Estamos trabajando para ver cómo lo arreglamos. El Valencia deja de estar en Champions, por ejemplo, y critican que venda jugadores. Y es que los tiene que vender. Y el Barcelona debe bajar salarios de jugadores para terminar la temporada. No les queda otra opción", expuso.