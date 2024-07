Mbappé rinde tributo a Cristiano Ronaldo en su presentación con Real Madrid

Mbappé acepta que hubo un ‘guiño a Cristiano Ronaldo

“En un guiño a cristiano, siempre fue mi ídolo de niño, como lo he dicho. Tengo la suerte de que ahora es un es un amigo que me da muchos consejo. Estamos siempre en contacto, y eso es un privilegio. Él ha marcado la historia del Real Madrid y me da siempre consejo de trabajar y siempre estar conectado con el juego”, dijo Mbappé