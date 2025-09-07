Nico Williams y Lamine Yamal dejan ver el buen ambiente en la selección de España
Nico Williams, durante la concentración de la selección de España, saca a la luz la felicidad que vive Lamine Yamal a lado de Nicki Nicole.
En las últimas semanas la vida de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, se ha visto envuelta en una serie de controversias, dimes y diretes y, sobre todo, dudas.
Pero no estamos hablando exactamente de su desempeño en la cancha con el Barca, sino de algo mucho más personal, su vida amorosa y los rumores que se han dado en torno a esta.
Mucho se ha dicho de si es pareja de Nicki Nicole, si salen como amigos o hasta se ha llegado al caso en el que el papá del futbolista ha negado conocer a la cantante argentina.
Sin embargo, dentro del buen ambiente que se vive en la selección española, misma que acaba de enfrentar a Turquía, una de esas incógnitas acaba de ser despejada por uno de sus compañeros más cercanos, Nico Williams.
Su compañero de selección confirmó, a través de un video en su cuenta de Instagram, que Lamine Yamal sigue felizmente enamorado de Nicki Nicole, donde el del cuadro blaugrana muestra una foto con su novia como fondo de pantalla.