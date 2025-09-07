En las últimas semanas la vida de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, se ha visto envuelta en una serie de controversias, dimes y diretes y, sobre todo, dudas.

Pero no estamos hablando exactamente de su desempeño en la cancha con el Barca, sino de algo mucho más personal, su vida amorosa y los rumores que se han dado en torno a esta.

Sin embargo, dentro del buen ambiente que se vive en la selección española, misma que acaba de enfrentar a Turquía, una de esas incógnitas acaba de ser despejada por uno de sus compañeros más cercanos, Nico Williams.