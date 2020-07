El presidente del Barcelona , Josep Bartomeu, no tuvo inconveniente alguno en afirmar que, a su consideración, "el VAR ha favorecido al mismo". El directivo habló al término del juego ante Villarreal y fue contundente con su opinión acerca del videoarbitraje.

"El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el postconfinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR", mencionó durante una entrevista con Movistar+.