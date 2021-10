"Koeman estaba anunciado como invitado del programa y tenía la intención de acudir, pero el club ha 'recomendado' al entrenador que no aparezca para no enturbiar la tregua firmado entre presidente y técnico de hace unos días. Koeman tiene previsto visitar Holanda estos días, y tiene muy buena relación con Johnny de Mol, el presentador del show, pero no estará en el programa", publicó este lunes el Diario AS.