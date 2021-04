“El jugador estaba muy nervioso. Hemos optado por irnos al vestuario y nos han informado de que si no volvíamos, seríamos sancionados. Le hemos comentado a Diakhaby que cómo estaba y nos dijo que no estaba para jugar, pero entendía que debíamos volver con la intención de conseguir una victoria, con un motivo más para pelearla”, declaró en rueda de prensa.

El entrenador valencianista indicó que el árbitro catalán David Medié Jiménez les indicó que “no tenía constancia de lo que había sucedido, no ha escuchado nada, ni él ni sus asistentes, y ante esa situación se ha visto obligado a dar continuidad al partido”.

“Le he comentado al cuarto árbitro que, dentro de lo que ha pasado, entiendan que hemos protegido al jugador que ha sido agredido, para que no se causara más daño, y no entendemos que el jugador que ha provocado eso siguiera en el campo”, aseveró.