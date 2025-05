Flick 'acepta' que Wojciech Szczesny fume en el Barcelona

"Es trabajo de Deco (director deportivo), yo no me encargo de los contratos. Estoy contento con él, eso sí. Siempre es muy positivo, tranquilo, mantiene la calma y eso es algo que nos va muy bien. Además, creo que le gustaría quedarse", señaló.

"Es más tranquilo, a veces fuma un poco, pero él es así , no había conocido un jugador así. Él tiene la edad adecuada y está muy relajado", dijo el alemán con una sonrisa.

“Pero cuando hablamos del tema de fumar, por favor no me sigas y no lo hagas. Yo perdí la batalla cuando era muy joven y creé un hábito muy malo para mí. Sé que es malo, pero perdí esa lucha”, declaró el polaco recientemente en una entrevista.