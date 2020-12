La experiencia de la MLS, "vivir la liga", atrae a Lionel Messi

Lionel Messi no sabe qué le deparará el futuro en su carrera una vez que concluya su contrato con Barcelona en junio próximo, pero de lo que sí está seguro es que siempre ha sentido curiosidad por saber qué se siente jugar en la MLS.

"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia en Estados Unidos, vivir lo que es la liga, vivir lo que es ahí, si pasa o no, no sé, no es un ahora o a futuro, por eso digo que me volvería a gustar vivir en Barcelona.

"Hoy por hoy es lo que tenemos en estos seis meses, aprovechar para luchar por lo que se pueda, no pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy creo que no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco”, comentó en charla con el periodista Jordi Évole.

Cuando se le preguntó cómo sería una hipotética salida y despedida de Barcelona, Messi espera que sea de la mejor forma, ya que siempre defendió con honor los colores blaugrana.

"No sé si me voy a ir o no y si toca irme que sea de la mejor manera, me gustaría volver algún día, volver a esta ciudad, trabajar y aportar algo en el club.