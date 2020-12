Messi: "Hace falta dinero, traer a Neymar debe ser carísimo"

"Va a ser difícil traer jugadores, hace falta dinero, no lo hay, hay que traer a jugadores importantes, hay que pagarles la ficha y no es fácil, traer a Neymar debe ser carísimo”, detalló sobre su excompañero ahora estrella del PSG.

"No tengo ningún problema con Griezmann, nunca hice lo que se dijo de que no quería su fichaje, quedó más que aclarado que no tengo problema, incluso tomamos un mate juntos en el vestuario y no hay problema de nada”, concluyó.