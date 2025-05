Momentos de tensión se vivieron durante el partido entre Espanyol vs. Barcelona correspondiente a la Jornada 36 de LaLiga en el RCDE Stadium, recta final de la temporada y donde el cuadro catalán tiene encaminado el título.

Sin embargo, en los primeros minutos del encuentro, un aficionado saltó de la grada a nivel de cancha, fue detenido, pero ello propicio que el juego no continuara . Todo indica que el aficionado, en un momento de desesperación, informó al árbitro central de un hecho trágico.

Soto Grado, árbitro central del Espanyol vs. Barcelona, fue informado de lo sucedido por un elemento de seguridad, los denominados Mossos d’Esquadra de Catalunya, quien informó que no hubo consecuencias fatales y los heridos no fueron de gravedad.