Eric García confirma que será refuerzo del Barcelona

“He pensado en mi futuro, en el que creo que ahora es lo mejor. Creo que es una decisión valiente. Estoy convencido del paso que he hecho”, comentó en entrevista para L’Esportiu después de ser cuestionado sobre su regreso al Barça.

“La verdad, quito hierro al tema. Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo, está más que reconocido y yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera, prácticamente. Así que la única comparación posible es ésta, que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero él al equipo no tan bueno. Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él”, añadió.