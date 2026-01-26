    Barcelona

    El Camp Nou se inunda tras partido del Barcelona y las redes sociales explotan

    Los fanáticos se mostraron indignados y enojados tras la mala experiencia.

    Por:Juan Regis
    El Camp Nou se inunda
    Imagen X

    El triunfo del Barcelona sobre Real Oviedo en la Jornada 21 de LaLiga quedó opacado por el vergonzoso episodio que vivieron los fanáticos que asistieron al nuevo Camp Nou.

    Y es que luego de que el cielo se cayera durante gran parte del partido, las quejas en redes sociales no se hicieron esperar.

    Videos que circulan por la red exhibieron las malas condiciones en las que se encuentra el estadio del Barcelona tras el partido, recinto que abrió sus puertas hace algunos meses tras un par de años en remodelación.

    Desde cascadas hasta pasillos inundados, y qué decir de la zona de prensa que lució como un auténtico parque de acuático, las imágenes hablan por sí mismas.

    Cabe destacar que el Camp Nou aún sigue en trabajos de remodelación, por ello es que las butacas de cierto sector del recinto no han sido abiertas al público.

    El Barcelona volverá a hacer uso de su estadio a media semana, puntualmente el miércoles 28 para recibir al Copenhague en el cierre de la fase de liga de UEFA Champions League, donde ya tienen asegurado su boleto a Octavos de Final.

