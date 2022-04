Deporte Capital | El caso Piqué y el nuevo enemigo que se asoma para el deporte

Los futbolistas profesionales y algunos otros deportistas son personas ultrarricas. Daré nombres no por señalarlos de algo, sino solo para ilustrar: Cristiano Ronaldo superó en octubre los $1,000 millones de ganancias en su carrera, una cifra que, de acuerdo con un recuento de The New York Times, han superado también Roger Federer, Tiger Woods, Floyd Mayweather, LeBron James, y Lionel Messi. Todos ellos, en activo (incluso Mayweather con sus estrafalarias peleas).