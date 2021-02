Koeman, se queda

No se tienta el corazón para armar las alineaciones o como cuando aceptó la marcha de Luis Suárez porque no encajaba en su proyecto. Asume las consecuencias de sus decisiones. Igual de congruente lo es al manifestar públicamente sus ideas porque, como ya lo recalcó, “si no puedo decir lo que pienso, traigan a otro entrenador”. No es de aquellos alineados que ante un micrófono optan por lo políticamente correcto o prefieren guardar silencio.