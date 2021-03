Mikel Aguirre | El extraño caso de Diego Lainez

No ha sido fácil el paso de Lainez con los verdiblancos. El mexicano no ha conseguido convertirse en titular ni con Rubí, ni con Manuel Pellegrini, si bien su ánimo no decae y las veces que ha podido jugar hemos visto mejoría en el futbolista mexicano, sí es raro que Lainez siga en un equipo que cuenta muy poco con él.