De nada sirvió colarse, seguridad obligó a espontáneo a borrar sus fotos

En entrevista con la cadena Cope, el 'espontáneo' aseguró que "Ha sido una experiencia guapa, salté una valla de 2 metros. Mi sueño es tener una foto con (Lionel) Messi, he ido a por él, he hecho fotos y la policía me ha obligado a borrarla", por lo que el recuerdo quedó eliminado de su celular.