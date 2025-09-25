El Barcelona parecía tener un 'día de campo', al menos en el papel, ante el representante de Grupo Pachuca en LaLiga de España, el Real Oviedo; lo cierto es que el conjunto asturiano casi hace atragantarse a los catalanes.

Marcador de 3-1 para un Barcelona que perdía el encuentro en el Estadio Carlos Tartiere, pero que supo encontrar el rumbo a pesar de que Hansi Flick no contó con algunos de sus recurrentes desde un inicio.

Joan García, el portero visitante, cometió una pifia que hizo que Alberto Reina a los 33' abriera el marcador con tiro de larga distancia y sin portero en la meta.

Los catalanes remaron contracorriente gran parte del partido, hasta que un error en una, hasta ese momento, muy disciplinada defensa del Real Oviedo, hizo que Eric García, de frente al marco, pusiera el tanto del empate ya en el complemento.