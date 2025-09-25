    Barcelona

    Grupo Pachuca hace sufrir al Barcelona en LaLiga de España

    La escuadra catalana mantiene la estela del Real Madrid a pesar de pasar por algunos contratiempos en el Carlos Tartiere.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video En Grupo Pachuca la hacen pasar mal al Barcelona

    El Barcelona parecía tener un 'día de campo', al menos en el papel, ante el representante de Grupo Pachuca en LaLiga de España, el Real Oviedo; lo cierto es que el conjunto asturiano casi hace atragantarse a los catalanes.

    Marcador de 3-1 para un Barcelona que perdía el encuentro en el Estadio Carlos Tartiere, pero que supo encontrar el rumbo a pesar de que Hansi Flick no contó con algunos de sus recurrentes desde un inicio.

    Joan García, el portero visitante, cometió una pifia que hizo que Alberto Reina a los 33' abriera el marcador con tiro de larga distancia y sin portero en la meta.

    Los catalanes remaron contracorriente gran parte del partido, hasta que un error en una, hasta ese momento, muy disciplinada defensa del Real Oviedo, hizo que Eric García, de frente al marco, pusiera el tanto del empate ya en el complemento.

    Robert Lewandowski a los 70' puso un remate de cabeza en pleno ángulo para dar la voltereta y Aaraújo, ya sobre el final, puso el marcador definitivo para que el Barcelona conserve el invicto en LaLiga y se mantenga solo dos puntos atrás del Real Madrid.

