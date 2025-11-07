La afición del Barcelona y la plantilla del primer equipo vivieron un momento único tras años de espera para poder regresar a su amada casa.

Y es que el histórico Camp Nou finalmente abrió sus puertas para albergar la primera sesión de entrenamiento con público presente tras 890 días --poco más de dos años-- cerrado por la remodelación y modernización del inmueble.

Nadie se quiso perder el regreso al Camp Nou, pues hasta los jugadores lesionados del Barcelona se dieron la oportunidad de pisar el césped de una de las canchas con más prestigio e historia en el futbol mundial.

Pese a la gran noticia, el estadio aún se encuentra al 50% de su remodelación total y aún se desconoce cuándo estará listo para albergar su primer partido de la liga española y demás torneos europeos e internacionales.