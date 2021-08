Ancelotti: En la segunda parte no entramos con buena actitud

El empate del Real Madrid ante el Levante no dejó nada contento a Carlo Ancelotti, entrenador del equipo blanco quien aseguró que para la segunda parte no entraron con la misma actitud que en los primeros 45 minutos y terminaron pagando con dos goles recibidos en diez minutos, por lo que considera que deben mejorar en el aspecto defensivo para no vivir situaciones similares, pues señaló que hoy regalaron puntos.