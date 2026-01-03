LaLiga Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé El técnico del Real Madrid lo espera para la Supercopa, pero no pone fecha a su regreso.

Xavi Alonso, director técnico del Real Madrid, habló sobre el posible regreso de Kilyan Mbappé y aunque expresó su deseo de 'apurar los plazos' de recuperación del atacante francés y espera esté listo para la Supercopa, no puso fecha para su vuelta.

“Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperamos…”, explicó el estratega en rueda de prensa.

Y es que el pasado 31 de diciembre, el jugador no entrenó con el resto del plantel y el club merengue informó que sufría un esguince de rodilla y no dio un periodo estimado de recuperación.

Ahora, Alonso no quiso hablar sobre si el atacante debió descansar más al final del año pasado, pero sí señaló que buscan que se recupere lo antes posible.

“A raíz de cada encuentro hacemos las valoraciones y tomamos las decisiones. Ahora veremos. Hay que ver ahora la evolución y vamos a poner todo de nuestra parte para que vuelva lo antes posible”.

Real Madrid abrirá su agenda de juegos del año este domingo cuando enfrente al Real Betis por la Jornada 18 de LaLiga y el jueves ocho de enero enfrentará las Semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.