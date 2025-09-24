Julián Quiñones volvió a marcar para liderar la victoria del Al-Qadisiya por 1-3 sobre el Al-Orobah para clasificar a los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

El delantero de la Selección Mexicana se encargó de abrir el marcador al minuto 9 con un golazo al cuidarse de no caer en un fuera de lugar y aprovechar su velocidad y potencia para entrar al área y cruzar el balón.

Es el tercer gol de Julián Quiñones en sus últimos cuatro partidos que ha disputado con el equipo que dirige el español Míchel, extécnico de Pumas.

هدف! ⚽️

صناعة من أوتافيو.. وكينيونيس يضعها في المرمى ويسجل الأول للقادسية 🥅 #العروبة_القادسية | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/BugbOaPT78 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 24, 2025

El Al-Orobah lo había empatado al minuto 16, pero el Al-Qadisiya recuperó la ventaja con gol de Nacho Fernández al 35’; en el segundo tiempo selló la victoria gracias a un penal cobrado por Musab Al-Juwaryr (69’).

De esta manera, Julián Quiñones le demuestra a Javier Aguirre que quiere estar en la Selección Mexicana en el Mundial 2026 después de que surgieran rumores de que el delantero podría ausente del Tri en las próximas convocatorias debido a que el Vasco no le encuentra un lugar en su sistema.

Julián Quiñones viene de hacer la mejor temporada de su carrera al anotar 25 goles y dar ocho asistencias en 33 partidos disputados.

Incluso, el delantero mexicano, que 20 de sus goles los hizo en la Liga de Arabia Saudita, puso en aprietos a Cristiano Ronaldo (25) y Karim Benzema (21) en el liderato de goleo.