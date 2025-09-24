    Julián Quiñones

    Julián Quiñones anota golazo para avanzar en la Copa del Rey de Campeones

    El delantero del Tri lideró el triunfo del Al-Qadisiya vs. Al-Orobah para calificar a los Octavos de Final.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡DE LOCOS! Golazo de Julián Quiñones y el Al-Qadisiya hace historia

    Julián Quiñones volvió a marcar para liderar la victoria del Al-Qadisiya por 1-3 sobre el Al-Orobah para clasificar a los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

    El delantero de la Selección Mexicana se encargó de abrir el marcador al minuto 9 con un golazo al cuidarse de no caer en un fuera de lugar y aprovechar su velocidad y potencia para entrar al área y cruzar el balón.

    PUBLICIDAD

    Es el tercer gol de Julián Quiñones en sus últimos cuatro partidos que ha disputado con el equipo que dirige el español Míchel, extécnico de Pumas.

    El Al-Orobah lo había empatado al minuto 16, pero el Al-Qadisiya recuperó la ventaja con gol de Nacho Fernández al 35’; en el segundo tiempo selló la victoria gracias a un penal cobrado por Musab Al-Juwaryr (69’).

    De esta manera, Julián Quiñones le demuestra a Javier Aguirre que quiere estar en la Selección Mexicana en el Mundial 2026 después de que surgieran rumores de que el delantero podría ausente del Tri en las próximas convocatorias debido a que el Vasco no le encuentra un lugar en su sistema.

    Julián Quiñones viene de hacer la mejor temporada de su carrera al anotar 25 goles y dar ocho asistencias en 33 partidos disputados.

    Incluso, el delantero mexicano, que 20 de sus goles los hizo en la Liga de Arabia Saudita, puso en aprietos a Cristiano Ronaldo (25) y Karim Benzema (21) en el liderato de goleo.

    Video Revelan verdadero motivo por el que Julián Quiñones no volvería al Tri

    Más sobre Julián Quiñones

    1 min
    Partidos de hoy 26 de mayo: Cristiano Ronaldo busca amarrar el liderato de goleo

    Partidos de hoy 26 de mayo: Cristiano Ronaldo busca amarrar el liderato de goleo

    2 min
    Partidos de hoy 2 de mayo: Liga arabia, Liga MX femenil y pesaje Canelo vs. Scull

    Partidos de hoy 2 de mayo: Liga arabia, Liga MX femenil y pesaje Canelo vs. Scull

    2 min
    Partidos del 23 de abril: Futbol de Italia y Concacaf Champions Cup

    Partidos del 23 de abril: Futbol de Italia y Concacaf Champions Cup

    1 min
    Partidos de hoy 18 de abril: Liga MX, Liga MX Femenil y duelo CR7 vs Quiñones

    Partidos de hoy 18 de abril: Liga MX, Liga MX Femenil y duelo CR7 vs Quiñones

    5 min
    Partidos de hoy 12 de abril: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el exterior

    Partidos de hoy 12 de abril: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el exterior

    Relacionados:
    Julián QuiñonesAl-QuadisiyaMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD