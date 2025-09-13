    Mexicanos en el Exterior

    Julián Quiñones hace frente al todopoderoso Al-Hilal con gol

    El jugador mexicano se hace presente ante un favorito para ayudar a casi obtener un marcador brutal a domicilio.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Quiñones casi carga todo en contra del todopoderoso de Arabia

    Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah, casi se viste de héroe absoluto con un gol en la Liga Saudí nada menos que ante el todopoderoso conjunto del Al-Hilal.

    El colombiano naturalizado mexicano volvió a marcar gol en la Liga Saudí y estuvo cerca de redituar en tres puntos a domicilio ante el conjunto que, en el papel, es el favorito para ser el campeón y con una plantilla temible.

    Bonsu Baah abrió el marcador muy temprano para el conjunto visitante en lo que ya era un marcador sopresivo, hasta que Darwin Núñez, uno de los fichajes estelares para esta campaña, igualó los cartones a los 49'.

    Pero vendría Julián Quiñones segundos después a rematar cerca del manchón penal un balón a ras de pasto procedente de banda derecha y, de esta forma, el Al-Qadisiyah se ilusionaba con un marcador brutal.

    A final de cuentas, Rubén Neves, vía penal, igualó los cartones y dejó el marcador 2-2 final para que ambas escuadras se fueran con cuatro puntos cuando apenas han transcurrido dos partidos dentro de la Liga Saudí.

