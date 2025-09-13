Julián Quiñones hace frente al todopoderoso Al-Hilal con gol

Video Quiñones casi carga todo en contra del todopoderoso de Arabia

Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah, casi se viste de héroe absoluto con un gol en la Liga Saudí nada menos que ante el todopoderoso conjunto del Al-Hilal.

El colombiano naturalizado mexicano volvió a marcar gol en la Liga Saudí y estuvo cerca de redituar en tres puntos a domicilio ante el conjunto que, en el papel, es el favorito para ser el campeón y con una plantilla temible.

Bonsu Baah abrió el marcador muy temprano para el conjunto visitante en lo que ya era un marcador sopresivo, hasta que Darwin Núñez, uno de los fichajes estelares para esta campaña, igualó los cartones a los 49'.

Pero vendría Julián Quiñones segundos después a rematar cerca del manchón penal un balón a ras de pasto procedente de banda derecha y, de esta forma, el Al-Qadisiyah se ilusionaba con un marcador brutal.