Revelan que Julián Quiñones tendrá “difícil” volver a ser llamado al Tri
Todo indica que a Javier Aguirre no le termina de llenar y “no hizo click” con el excampeón de Liga MX con América, Atlas y Tigres.
Julián Quiñones fue una de las ausencias más llamativas de la convocatoria de la Selección Mexicana para los duelos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026 ante Japón y Corea del Sur.
El Tri no convenció este sábado en el duelo que acabó sin goles ante los nipones, especialmente en el momento de crear peligro en el área rival y muchos creen que Quiñones, que ha tenido un muy buen paso con su actual equipo, el Al-Qadisiya, en la Liga de arabia Saudita, podría ayudar en ese rubro.
Sin embargo, según Alex de la Rosa de TUDN, el excampeón de Liga MX con América, Atlas y Tigres no tendrá fácil volver a ser llamado al Tri.
“ Hoy no llamó a Quiñones y me dicen que va ser difícil que vuelva a la Selección. No fue algo disciplinario ni mucho menos, pero no termina de encajar. A Javier no le gusta, no encontró bien dónde ponerlo: si por izquierda o por detrás del nueve”, dijo De la Rosa en Línea de 4.
“ Creo que tampoco hizo mucho click con él…no sé si vuelva Quiñones a la Selección”, puntualizó De la Rosa a la que David Faitelson agregó: “ prefiere traer a Berterame que a Julián Quiñones".
Vale la pena recordar que el pasado fin de semana Julián Quiñones marcó su primer gol de la temporada 2025-26 con el Al-Qadisiya, equipo que venció por 3-1 al Al-Najma en la Jornada 1 de la Liga árabe .