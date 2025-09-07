Revelan que Julián Quiñones tendrá “difícil” volver a ser llamado al Tri

Video Al 'Vasco' no le acaba de convencer el estilo de Quiñones

Julián Quiñones fue una de las ausencias más llamativas de la convocatoria de la Selección Mexicana para los duelos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026 ante Japón y Corea del Sur.

El Tri no convenció este sábado en el duelo que acabó sin goles ante los nipones, especialmente en el momento de crear peligro en el área rival y muchos creen que Quiñones, que ha tenido un muy buen paso con su actual equipo, el Al-Qadisiya, en la Liga de arabia Saudita, podría ayudar en ese rubro.

Sin embargo, según Alex de la Rosa de TUDN, el excampeón de Liga MX con América, Atlas y Tigres no tendrá fácil volver a ser llamado al Tri.

“ Hoy no llamó a Quiñones y me dicen que va ser difícil que vuelva a la Selección. No fue algo disciplinario ni mucho menos, pero no termina de encajar. A Javier no le gusta, no encontró bien dónde ponerlo: si por izquierda o por detrás del nueve”, dijo De la Rosa en Línea de 4.

“ Creo que tampoco hizo mucho click con él…no sé si vuelva Quiñones a la Selección”, puntualizó De la Rosa a la que David Faitelson agregó: “ prefiere traer a Berterame que a Julián Quiñones".

Vale la pena recordar que el pasado fin de semana Julián Quiñones marcó su primer gol de la temporada 2025-26 con el Al-Qadisiya, equipo que venció por 3-1 al Al-Najma en la Jornada 1 de la Liga árabe .