Influencer de TikTok resultó ser chef de Florian Thauvin en México

“Mi contrato ya se terminó con ellos porque se tuvieron que mudar de país, por el trabajo de mi jefe normalmente están viviendo en diferentes países y ahora están en Italia. ¿Por qué no me llevaron? No sé… yo tampoco sé, yo me iba con ellos hasta el fin del mundo. Yo tengo entendido que fue porque es muy caro y además tienes que pedir muchos permisos. Yo estoy súper segura por cosas que escuchamos, que ellos nos querían llevar a todas (las trabajadoras). Lamentablemente no se pudo”, dijo Michelle MB.