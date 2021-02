'GULLIT' PEÑA PROMETIÓ SACRIFICIO

"Pueden esperar mucho de mí, mucho sacrificio, que no daré una pelota por pérdida y Dios quiera lo que me gusta, hacer goles y que más que poder bordarle una estrella a este gran escudo. Soy un jugador alegre, me gusta meter goles, comprometido con mi equipo y con la afición que me toca representar", dijo en su presentación.

"Es un fútbol muy difícil, muy complicado y tengo que estar al cien anímicamente y bien físicamente. Me motivó venir el trato que me dio el señor presidente de FAS y la gente que a pesar de que no me conocía en persona me defendía y me toma como uno de ellos, los retos que tiene este gran club de El Salvador", comentó el exjugador de Chivas.