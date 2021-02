'Gullit' Peña: "pueden esperar mucho de mí, mucho sacrificio"

Carlos 'Gullit' Peña fue presentado con el FAS de El Salvador. El futbolista mexicano está en busca del renacimiento de su carrera por lo que aseguró que llega a este nuevo reto para entregar todo en el terreno de juego, por lo que podió a la gente que esperen cosas importantes de él, pues se comprometió a no dar una pelota por perdida y buscar hacer muchos goles.

"Pueden esperar mucho de mí, mucho sacrificio, que no daré una pelota por pérdida y Dios quiera lo que me gusta, hacer goles y que más que poder bordarle una estrella a este gran escudo. Soy un jugador alegre, me gusta meter goles, comprometido con mi equipo y con la afición que me toca representar", dijo en su presentación.

El mediocampista tiene claro que al equipo santaneco le urge ganar un campeonato, pues su última conquista fue en 2009, posteriormente tiene cinco subcampeonatos, razón por la que dijo entender la presión que vivirá en uno de los clubes más ganadores del país centroamericano, pues recordó que en su carrera ha estado en situaciones similares.

"Sé de la importancia de ganar un título porque ya lo he ganado, FAS lleva varios años de no ganar un campeonato. Yo estuve en León, que tenía como 10 años sin ascenso, en Cruz Azul, en Chivas que peleaba por no descender. Sé la presión que es y esa presión la convierto en motivación, vengo motivado para hacer bien las cosas y a mi corta edad he andado por equipos muy importantes y esa experiencia quiero transmitirla a los jugadores".

Finalmente el jugador de 30 años considera que llega a un futbol complicado que le exigirá estar al cien en todos los sentidos, además, se dijo agradecido por el trato que tuvo con la directiva de los Tigres y las acciones que tuvieron algunos aficionados ante la polémica por su llegada.

"Es un fútbol muy difícil, muy complicado y tengo que estar al cien anímicamente y bien físicamente. Me motivó venir el trato que me dio el señor presidente de FAS y la gente que a pesar de que no me conocía en persona me defendía y me toma como uno de ellos, los retos que tiene este gran club de El Salvador", comentó el exjugador de Chivas.