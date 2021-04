'Gullit' Peña lamenta que su imagen se relacione con el alcohol

Carlos 'Gullit' Peña está tratando de retomar el nivel que lo llevó alguna vez a ser considerado el jugador más talentoso del futbol mexicano y que se fue diluyendo en medio de polémicas por indisciplina y señalamientos de adicciones, no obstante, el jugador del FAS de El Salvador explicó que lo han criticado sin conocer la realidad de las cosas, por lo que lamentó que sea relacionado con el alcohol, pues recordó que no se ha visto ninguna imagen en la que esté tomando bebidas embriagantes.

"A veces mucha gente crítica y juzga y señala sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado, de mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en YouTube o de todas las imágenes que han salido de mí yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica. Estoy seguro que esa imagen no la hay y nadie la he visto, pero aun así juzgan y critican y me señalan con el dedo para esconder a veces sus problemas propios", dijo para ESPN.

El mediocampista, quien tiene buena temporada en Centroamérica, explicó que no le genera conflicto esta situación pues ya está acostumbrado a estar en el ojo del huracán, por lo que agradece tener una mentalidad fuerte y el apoyo de la gente que lo conoce.

"Pero yo estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo a nada y estoy muy bien en lo personal, mi mentalidad siempre ha sido muy fuerte, siempre estado bien al lado de gente que me ama, la gente que me ama de corazón siempre la he tenido a mi lado y eso es lo más importante".

Peña, quien militó en equipos como Chivas, Cruz Azul, Necaxa, León y Pachuca, además del Rangers de Escocia, reconoció que ha cometido errores pero siempre ha enfrentado las consecuencias y buscado corregir el camino.

"Como siempre he dicho no soy un robot, soy un ser humano que he cometido muchos errores como cualquier otra persona, es una realidad que, sí he cometido errores, pero siempre doy la cara para reivindicarme de esos errores", explicó.