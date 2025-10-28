    Diego Mejía

    Entrenador mexicano Diego Mejía cerca del título con Atlético Ottawa en liga de Canadá

    Su equipo está a un partido de ganar apenas su segundo título en su historia.

    Por:
    Juan Regis.
    Noviembre podría ser un mes de celebración para el futbol mexicano y su semillero de jóvenes entrenadores tras la noticia que ha llegado desde el futbol de Canadá con el Atlético Ottawa.

    Y es que su entrenador, el mexicano Diego Mejía, ha llegado hasta la final de la Canadian Premier League, la primera división canadiense, tras una campaña casi perfecta.

    Mejía, quien antes de aventurarse con la franquicia del Atlético de Madrid en Canadá dirigió a Bravos de Juárez en la Liga MX, podría darle al club de Ottawa su segundo título en su corta existencia.

    Durante la temporada regular, el Ottawa solo perdió 2 de los 28 partidos disputados y el próximo domingo 9 de noviembre recibirá en casa la gran final, su segunda en la historia desde que se consagrara en 2022, dos años después de su creación en dicha liga.

    Diego Mejía catalogó de histórica la temporada regular y dejó en claro que busca dejar un sello, un estilo de juego que haga crecer a la liga.

