Video ¡DT mexicano la rompe en el extranjero y está a un partido del título!

Noviembre podría ser un mes de celebración para el futbol mexicano y su semillero de jóvenes entrenadores tras la noticia que ha llegado desde el futbol de Canadá con el Atlético Ottawa.

Y es que su entrenador, el mexicano Diego Mejía, ha llegado hasta la final de la Canadian Premier League, la primera división canadiense, tras una campaña casi perfecta.

Mejía, quien antes de aventurarse con la franquicia del Atlético de Madrid en Canadá dirigió a Bravos de Juárez en la Liga MX, podría darle al club de Ottawa su segundo título en su corta existencia.

Durante la temporada regular, el Ottawa solo perdió 2 de los 28 partidos disputados y el próximo domingo 9 de noviembre recibirá en casa la gran final, su segunda en la historia desde que se consagrara en 2022, dos años después de su creación en dicha liga.