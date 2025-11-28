Edson Álvarez es elegido por sus rivales el mejor jugador del partido de la Europa League
El seleccionado mexicano deslumbró dentro del partido de la Fase de Liga en la UEFA Europa League y esta fue la causa.
El futbolista mexicano Edson Álvarez, capitán en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, sigue dejando buenas sensaciones en el futbol europeo con el Fenerbahce de Turquía donde lejos de descender su nivel, ha cautivado incluso a sus rivales en la cancha de juego.
Fue tras el partido que acabó empatado en la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Europa League que Edson Álvarez recibió buenas calificaciones tras participar como titular los 90 minutos del encuentro.
El Machín fue calificado ¡por los jugadores del Ferencvaros, su rival!, como el mejor jugador del encuentro donde el mexicano comenzó n el medio campo y acabó como defensa central para defender el punto dentro del torneo continental.
FERENCVAROS SE RINDE ANTE EDSON ÁLVAREZ EN LA UEFA EUROPA LEAGUE
A menos de un año para que se realice el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, donde Edson Álvarez busca afianzarse como capitán de la Selección Mexicana y como uno de los imprescindibles de Javier Aguirre, continúa a gran nivel en el futbol de Europa.
Tras el partido Fenerbahce vs. Ferencvaros en la UEFA Europa League, una reportera comentó a Edson Álvarez que fue elegido por varios jugadores del cuadro rival húngaro como el mejor futbolista del encuentro. El Machín sólo sonrió y agradeció el reconocimiento de sus contrincantes.
Fenerbahce se encuentra en zona de Playoffs dentro de la UEFA Europa League y a falta de tres jornadas de la Fase de Liga, busca meterse a zona de clasificación directa a lo Octavos de Final. En la Superliga de Turquía es segundo en la tabla de posiciones sólo un punto por detrás del líder Galatasaray, al que enfrentará este lunes 1 de diciembre.
Estos son los próximos partidos de Edson Álvarez con Fenerbahce:
- Fenerbahce vs. Gatalasary, Superliga Turquía, 1 de diciembre
- Basaksehir vs. Fenerbahce, Superliga de Turquía, 6 de diciembre
- Brann vs. Fenerbahce, UEFA Europa League, 11 de diciembre
- Fenerbahce vs. Konyaspor, Superliga de Turquía, 15 de diciembre
- Eyupspor vs. Fenerbahce, Superliga de Turquía, 21 de diciembre