AZ Alkmaar AZ Alkmaar de Mateo Chávez logra increíble victoria sobre Excelsior El conjunto donde milita el defensa mexicano sacó el partido con un par de goles sobre el tiempo.

El AZ Alkmaar donde milita el defensa mexicano Mateo Chávez consiguió una increíble victoria de 2-1 sobre el tiempo ante el Excesior en la Jornada 23 de la Eredivisie. Y es que caía caía 1-0 a los 90 minutos del partido.

Sacó el triunfo con dos tantos luego de que el tiempo regular se cumpliera en el Van Donge & De Roo Stadion en lo que representaron Tres puntos de gran garra y determinación.

Excelsior se puso al frente a los 45+1 con un tanto de Ilias Bronkhorts y así se mantuvo el marcador los siguientes 45 minutos.

Ya entrados en los 90, tras una serie de fallas de ambos cuadros en los dos arcos, por fin Troy Parrott, a los 92, consiguió la igualada ante la incredulidad de la afición local.

Pero eso no fue todo, al 90+6, Alexandre Penetra logró el tanto de la diferencia.

Mateo Chávezinició el partido como titular, cumplió con una buena actuación y fue amonestado a los 29 minutos del partido. Finalmente salió del campo a los 46 cuando Elijah Dijkstra entró en su lugar.

Con este resultado, por el momento a falta de varios duelos en la jornada, AZ se ubicó en el sexto puesto de la competencia con 36 unidades, mientras Excelsior se quedó con 26 puntos en el sitio 13.