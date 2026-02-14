    AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar de Mateo Chávez logra increíble victoria sobre Excelsior

    El conjunto donde milita el defensa mexicano sacó el partido con un par de goles sobre el tiempo.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Orbelín Pineda y Mateo Chávez podrían reencontrase en Europa!


    El AZ Alkmaar donde milita el defensa mexicano Mateo Chávez consiguió una increíble victoria de 2-1 sobre el tiempo ante el Excesior en la Jornada 23 de la Eredivisie. Y es que caía caía 1-0 a los 90 minutos del partido.

    PUBLICIDAD

    Más sobre AZ Alkmaar

    Mateo Chávez tiene gran debut oficial con el AZ en la Eredivisie
    1 mins

    Mateo Chávez tiene gran debut oficial con el AZ en la Eredivisie

    Eredivisie
    AZ Alkmaar da cálida bienvenida a Mateo Chávez
    1 mins

    AZ Alkmaar da cálida bienvenida a Mateo Chávez

    Eredivisie
    Amor del bueno: así fue la bienvenida épica a campeón de la Copa Oro
    1:34

    Amor del bueno: así fue la bienvenida épica a campeón de la Copa Oro

    Eredivisie
    Mateo Chávez emocionado e ilusionado por ya integrarse con AZ Alkmaar
    1 mins

    Mateo Chávez emocionado e ilusionado por ya integrarse con AZ Alkmaar

    Eredivisie
    Oficial: Mateo Chávez es nuevo jugador del AZ Alkmaar
    2 mins

    Oficial: Mateo Chávez es nuevo jugador del AZ Alkmaar

    Eredivisie
    ¡Giménez provoca penal! Feyenoord gana al AZ Alkmaar
    0:48

    ¡Giménez provoca penal! Feyenoord gana al AZ Alkmaar

    Eredivisie
    Santiago Giménez fue titular en el triunfo del Feyenoord como visitante ante el AZ Alkmaar
    1 mins

    Santiago Giménez fue titular en el triunfo del Feyenoord como visitante ante el AZ Alkmaar

    Eredivisie
    ¡Edson, Edson, Edson! El mexicano empató el partido y el Ajax camina al título
    1:39

    ¡Edson, Edson, Edson! El mexicano empató el partido y el Ajax camina al título

    Eredivisie
    Video: Edson firma una Final 'mexicana' en Países Bajos
    0:57

    Video: Edson firma una Final 'mexicana' en Países Bajos

    Eredivisie
    Eredivisie AZ Alkmaar 0-3 PSV Eindhoven: Resultado, goles y resumen
    1 mins

    Eredivisie AZ Alkmaar 0-3 PSV Eindhoven: Resultado, goles y resumen

    Eredivisie

    Sacó el triunfo con dos tantos luego de que el tiempo regular se cumpliera en el Van Donge & De Roo Stadion en lo que representaron Tres puntos de gran garra y determinación.

    Excelsior se puso al frente a los 45+1 con un tanto de Ilias Bronkhorts y así se mantuvo el marcador los siguientes 45 minutos.

    Ya entrados en los 90, tras una serie de fallas de ambos cuadros en los dos arcos, por fin Troy Parrott, a los 92, consiguió la igualada ante la incredulidad de la afición local.

    Pero eso no fue todo, al 90+6, Alexandre Penetra logró el tanto de la diferencia.

    Mateo Chávezinició el partido como titular, cumplió con una buena actuación y fue amonestado a los 29 minutos del partido. Finalmente salió del campo a los 46 cuando Elijah Dijkstra entró en su lugar.

    Con este resultado, por el momento a falta de varios duelos en la jornada, AZ se ubicó en el sexto puesto de la competencia con 36 unidades, mientras Excelsior se quedó con 26 puntos en el sitio 13.

    Video Mateo Chávez sorprende con fuerte autocrítica tras partido vs. Ecuador
    Relacionados:
    AZ AlkmaarMateo ChávezExcelsior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX