Mateo Chávez muestra nivel de Mundial con el AZ Alkmaar El jugador mexicano contribuye al empate de su equipo ante el Ajax dentro del máximo circuito del futbol de Países Bajos.

Mateo Chávez, jugador mexicano del AZ Alkmaar, contribuyó con su equipo en partido ante el Ajax dentro de la Eredivisie, el máximo circuito del futbol en los Países Bajos.

Marcador de 1-1 en este compromiso disputado en el AFAS Stadion y en donde Mateo Chávez inició en la banca, aunque entró en el primer tiempo, poco antes de que acabara la primera mitad.

Durante su estancia, Mateo Chávez generó una chance de gol, además de estar atento a la defensa y asentarse bien para contener a Dolberg y Godts.

Goes anotó para el AZ Alkmaar a los 52' y los locales parecían llevarse el triunfo, pero Kian Fitz-Jim igualó todo a los 93' en un empate agónico.