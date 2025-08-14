    Daniel Lajud

    El futbolista mexicano Daniel Lajud es refuerzo del Roda JC

    Tras jugar la temporada pasada en Grecia, este futbolista mexicano de 26 años de edad se integra al balompié de Países Bajos.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Exjugador del Atlante se suma al futbol de Europa

    Con la temporada 2025-2026 iniciada en algunos países del futbol de Europa como en Países Bajos y Portugal, el mercado de fichajes sigue abierto y con ello las posibilidades de refuerzos, entre ellos opciones de jugadores mexicanos para emigrar.

    Es el caso de este mediocampista ofensivo de 26 años de edad, Daniel Lajud, quien debutó en la Liga MX en el Apertura 2018 y tras un paso efímero por el máximo circuito mexicano y otros meses por la Liga de Expansión, alargará su estadía en el viejo continente.

    Lajud, quien fuera debutado por Diego Alonso en octubre de 2018, jugará su segunda temporada en Europa, luego de un año con el conjunto griego de Panetolikos, con el que jugó los Playoffs por el no descenso y conservó la permanencia en la Superliga de Grecia.

    Daniel Lajud fue anunciado este jueves como refuerzo del Roda JC, que juega en la Eerste Divisie, la Segunda División de Países Bajos.

    “Roda JC le da la bienvenida a Daniel Lajud una nueva fuerza atacante. El delantero de 26 años firma contrato de dos años en Kerkrade, con opción para una tercera temporada”, informó el club neerlandés a través de sus redes sociales.

    ¿QUIÉN ES DANIEL LAJUD, QUIEN ALARGA SU ESTADÍA EN EL FUTBOL DE EUROPA?

    El mediocampista mexicano de 26 años de edad también cuenta con la nacionalidad libanesa y ha formado parte de la Selección de Líbano desde 2022.

    En la Liga MX apenas jugó un partido con Rayados, tres con Querétaro y uno en Puebla; además tuvo un paso por Tampico Madero, Raya2 y Atlante.

    Desde la campaña 2024-2025 jugó en Europa con el club griego de Panetoliko, donde disputó 27partidos de la Superliga y uno de la Copa de Grecia.


