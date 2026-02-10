Ajax Oscar García, extécnico de Chivas, reaparece para dirigir en Ajax El español firmó con Ajax para ser entrenador del equipo Sub-23 a casi un año de su salida del Rebaño.

Video ¡Bombazo! De Chivas al Ajax previo al Clásico



Oscar García, quien fuera técnico de Chivas antes de la llegada de Gabriel Milito, reapareció en el mundo del futbol para unirse a un equipo top de Europa.

El entrenador español sorprendió a los Chivahermanos de cara al Clásico Nacional ante América al firmar con el Ajax para dirigir al equipo Sub-23 de forma inmediata.

Oscar García se une al club neerlandés a casi un año de su despido del Rebaño, a quien dirigió en 12 partidos con saldo de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.

García, quien se formó en el Barcelona como futbolista y entrenador, firmó un contrato con el Ajax hasta el 30 de junio del 2027.

Cabe destacar que, si Oscar García hace las cosas bien en la Sub-23, tiene posibilidades de dirigir al primer equipo del Ajax que cuenta con Fred Grim como técnico interino.

El conjunto de Ámsterdam marcha en el cuarto lugar de la tabla de Eredivisie con 39 puntos y prácticamente tiene perdida la temporada al estar a 20 puntos del líder PSV Eindhoven.

Por su parte, en Chivas no extrañan a Oscar García, pues con Milito son líderes de la Liga MX con paso perfecto de cinco victorias.

El Guadalajara recibirá al América en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron.