Stephano Carrillo hace su debut oficial con el FC Dordrecht

Stephano Carrillo hizo este sábado su debut oficial con su nuevo club, el FC Dordrecht, en la victoria de su equipo por 0-1 ante el MVV Maastricht en la Segunda División de los Países Bajos.

El exjugador de Santos Laguna entró al campo al minuto 61 en reemplazo de Nick Venema y así vio sus primeros minutos con el club en el que fue presentado hace apenas unos días.

Carrillo, que sigue siendo propiedad del Feyenoord, jugará con el Dordrecht a préstamo y con la intención de tener una mayor participación que la que tuvo con la escuadra de Rotterdam, equipo el cual le abrió las puertas en el futbol de Europa.

El FC Dordrecht ganó gracias a un tanto de Joep Van Der Sluijs, al minuto 48, con lo cual el equipo del mexicano sumó su segunda victoria en igual número de partidos en el inicio del torneo neerlandés.

Llega al FC Dorcrecht para sumar minutos

Mark Uijl, director deportivo del Feyenoord, informó que Stephano Carrillo necesita acumular minutos de juego para crecer y, eventualmente, poder volver a la escuadra de Rotterdam con un papel más predominante.

Carillo debutó con Feyenoord en meses anteriores, aunque solamente tuvo actividad en tres partidos de la liga de los Países Bajos al quedarse más encuentros en el banquillo de suplentes.

Stephano tuvo actividad con el Feyenoord Sub-21, aunque recién ahora se espera que pueda acoplarse mejor en el futbol de los Países Bajos, ahora en la Eerste Divisie.