América Erik Lira respalda a Larcamón tras abucheos de afición por eliminación de Cruz Azul El capitán de La Máquina ve el lado bueno de la derrota de cara a la Liguilla de Liga MX.

Video Erik Lira reacciona a los abucheos contra Larcamón por eliminación de Cruz Azul

Tras la dolorosa eliminación de Cruz Azul a manos de LAFC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, Erik Lira reaccionó en zona mixta a los abucheos de la afición contra Nicolás Larcamón.

El capitán de La Máquina se mostró comprensivo y enfocó su respuesta en dar vuelta a la página rápidamente, ya que ahora toca enfocarse en la Liga MX a pocas jornadas del arranque de la Liguilla.

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"No decirles nada, no tengo nada que decirles, estamos muy fuertes y esperamos afrontar el partido del sábado con la responsabilidad que se debe.

"La afición es algo que no podemos controlar, es pagar un boleto, no sabemos el sacrificio que hacen para estar acá. Estamos muy fuertes con Nico, con el cuerpo técnico, nosotros como jugadores y la directiva también está con nosotros".

ELIMINACIÓN EN CONCACAF AYUDA A CRUZ AZUL A ENFOCARSE EN LIGA MX

Erik Lira ve el lado positivo de la eliminación de Cruz Azul del torneo de Concacaf, ya que cree que ahora todo el enfoque del equipo será para tratar de conseguir el décimo título de liga.

"Obviamente, no hay mejor cosa que ‘La Décima’, es algo que soñamos, entonces estamos enfocados en eso, hoy sí sentí un poco la derrota, pero mañana estaremos enfocados en la liga.

"Ayuda a enfocarse en la liga, ahora es la liga la que hay que ir a ganar, estoy seguro que si jugamos como lo hicimos hoy no me queda duda que vamos a ganar ‘La Décima’".