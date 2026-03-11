Stefan Medina es 'portero' de Monterrey y Cruz Azul lo aprovecha
El defensa de los Rayados fue protagonista en el partido de la Concacaf Champions Cup.
Stefan Medina, defensa de los Rayados del Monterrey, fue un protagonista importante en el partido entre la 'Pandilla' y el Cruz Azul en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.
Santiago Mele, portero del conjunto regiomontano, se fue expulsado a los 80', cuando el director técnico Nico Sánchez había hecho todos sus cambios.
Monterrey lo ganaba 2-1 al conjunto de La Noria, pero había que improvisar y por mucho tiempo: Stefan Medina, defensa lateral de la 'Pandilla', se puso los guantes y resguardó los tres palos del Monterrey.
La apuesta iba más allá de cualquier guión cinematográfico: con ventaja en el marcador, pero más de 10 minutos como portero, Stefan Medina fue el encargdo de tratar de vestirse de héroea.
Lamentablemente para el colombiano, Cruz Azul iba a convertirse en un huracán de ocasiones que llegadas, e inevitablemente, los de Larcamón aprovecharon la situación para darle la vuelta al marcador con goles de Piovi de penal y un auténtico golazo de Nico Ibáñez.