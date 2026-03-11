    Monterrey

    Stefan Medina es 'portero' de Monterrey y Cruz Azul lo aprovecha

    El defensa de los Rayados fue protagonista en el partido de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Fernando Vázquez
    Stefan Medina, defensa de los Rayados del Monterrey, fue un protagonista importante en el partido entre la 'Pandilla' y el Cruz Azul en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    Santiago Mele, portero del conjunto regiomontano, se fue expulsado a los 80', cuando el director técnico Nico Sánchez había hecho todos sus cambios.

    Monterrey lo ganaba 2-1 al conjunto de La Noria, pero había que improvisar y por mucho tiempo: Stefan Medina, defensa lateral de la 'Pandilla', se puso los guantes y resguardó los tres palos del Monterrey.

    La apuesta iba más allá de cualquier guión cinematográfico: con ventaja en el marcador, pero más de 10 minutos como portero, Stefan Medina fue el encargdo de tratar de vestirse de héroea.

    Lamentablemente para el colombiano, Cruz Azul iba a convertirse en un huracán de ocasiones que llegadas, e inevitablemente, los de Larcamón aprovecharon la situación para darle la vuelta al marcador con goles de Piovi de penal y un auténtico golazo de Nico Ibáñez.

