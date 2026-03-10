Los Angeles FC vs. Alajuelense | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026
Los angelinos reciben en el BMO Stadium al cuadro tico en la ida de los Octavos de Final.
Video Resumen | Los Ángeles FC aplastan 7-1 en global al Real España y avanzan a la siguiente ronda
Los Angeles FC reciben al conjunto del Alajuelense como parte del partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
El cuadro angelino llegó a esta fase tras superar en la primera ronda al Real España por marcador global de 7-1.
Por su parte, el cuadro Tico avanzó de forma directa a los Octavos de Final tras ser el campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Será la tercera vez que LAFC y Alajuelense se enfrenten la Concacaf Champions Cup con un victoria para cada equipo.
SIGUE AQUÍ LAS INCIDENCIAS EL LAFC VS. ALAJUELENSE POR CONCACAF CHAMPIONS CUP
