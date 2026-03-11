    Cruz Azul

    Larcamón anticipa que no empleará suplentes en la vuelta entre Cruz Azul y Monterrey

    El director técnico del conjunto de La Noria prefiere mantener los pies sobre la tierra en Concacaf.

    Por:Fernando Vázquez
    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, anticipó que su equipo enfrentará con seriedad la vuelta ante Monterrey de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, a pesar de la ventaja conseguida en la ida.

    En conferencia de prensa después del partido, Larcamón descartó que su equipo ya se sienta en la ronda de los Cuartos de Final, a pesar de lo sucedido en el Gigante de Acero.

    Por ello, el timonel señaló que Cruz Azul empleará a su mejor equipo también para el juego de vuelta, ya como local en el Estadio Cuauhtémoc ante la 'Pandilla'.

    "Nosotros ser conscientes de que la eliminatoria está abierta, primero tendremos qué preparar un partido importante a nivel local.

    "En la vuelta, consideraremos que hay qué poner en cancha a lo mejor que tengamos, ir con vehemencia para ganar la serie con autoridad, eso se traduce en ventaja deportiva, hay qué ganarla y luego pensar en la ventaja de ganar los dos partidos", concluyó.

