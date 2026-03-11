    Monterrey

    "Nos dejaron con vida": Nico Sánchez deja fuerte mensaje a Cruz Azul

    El director técnico de los Rayados de Monterrey advierte que su equipo se fortaleció a pesar de la derrota.

    Por:Fernando Vázquez
    Nicolás Sánchez, director técnico de los Rayados de Monterrey, señaló que hay confianza en su escuadra a pesar de la derrota ante el Cruz Azul en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    En conferencia de prensa después del partido, Sánchez señaló que le gustó lo que vio de su equipo, a pesar de que la 'Pandilla' perdiera por 3-2 ante la escuadra de La Noria.

    Incluso, Nico Sánchez fue más allá y señaló que el Monterrey tiene posibilidades reales de avanzar de ronda y advirtió que el marcador todavía los deja con vida, a pesar de que hay criterio de gol de visitante.

    "Después de perder las sensaciones no son buenas, hay derrotas y derrotas, no me gustan las derrotas dignas, pero un equipo no puede cambiar de un día para otro, hoy para mí, dimos un paso enorme.

    "Más allá de la derrota, el paso es hacia adelante, estamos vivos, jugamos con un hombre menos y sin arquero, con uno de cancha haciendo el esfuerzo y los demás compañeros haciendo el esfuerzo enorme, nos dejaron con vida, un gran rival que sabemos que la vamos a tener difícil, pero vamos en busca de la clasificación", concluyó.

