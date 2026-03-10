Horario y dónde ver Philadelphia Union vs. América, Ida de Octavos de Final de Concachampions
Es la tercera vez en la historia que ambos equipos se enfrentan en Concacaf; las Águilas ganaron los dos partidos anteriores.
Philadelphia Union y Club América se enfrentan este martes 10 de marzo en la cancha del Subaru Park por la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
El club de la MLS llega a esta instancia tras aplastar al Defence Force de Trinidad y Tobago con marcador global de 12-0 tras ganar la ida por 5-0 y la vuelta por 8-0.
Mientras que el equipo de la Liga MX dejó fuera en la Primera Ronda al Olimpia de Honduras con un global de 2-1, ventaja que lograron las Águilas en el duelo de ida.
Philadelphia Union vs América: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions 2026
- Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.
- Horario: 17:06 Centro de México | 19:06 ET, 18:06 CT y 16:06 PT en Estados Unidos.
- Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
Philadelphia Union buscará su revancha ante América
Ambos equipos ya se enfrentaron en una ronda de eliminación, fue en las Semifinales de la Concacaf Champions League 2021, donde América ganó los dos partidos por marcador 2-0 para avanzar a la Final con un global de 4-0.
Las Águilas quedaron subcampeonas en ese torneo tras caer en la Final 1-0 ante Monterrey en el Estadio BBVA con gol de Rogelio Funes Mori al minuto 9.