Monterrey Canales está en duda con Rayados para el juego frente a Cruz Azul El futbolista no entrenó al parejo de sus compañeros y se uniría a las bajas del club para el duelo de Concacaf Champions Cup.

Sergio Canales no entrenó este lunes al parejo de sus compañeros y es duda para enfrentar el martes a Cruz Azul en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup a celebrarse en el Estadio BBVA.

Con información de Diego Medina, de TUDN, el mediocampista se uniría a las bajas de Erick Aguirre y Óliver Torres que no disputaron el Clásico Regio el pasado fin de semana.

Trascendió que lo que sufre el español es una molestia muscular en la parte posterio del muslo derecho tras la carga de partidos de Rayados en los últimos días.

Las otras dos bajas de Rayados para el partido serán Torres y Aguirre que están en proceso de rehabilitación de sus lesiones y "el tiempo estimado de recuperación estará sujeto a su evolución".

Dentro de los malos resultados y las malas noticias un par de buenas nuevas también se dieron al interior del equipo regio.

Anthony Martial volvió a los trabajos al parejo de sus compañeros y hay posibilidad de que salga a la banca ante La Máquina, mientras Fidel Ambriz también está de vuelta luego de su lesión muscular.

Monterrey y Cruz Azul disputarán el juego de ida de los Octavos de Final el martes 10 de marzo en el Estadio BBVA. El duelo inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 CT y a las 6:06 pm PT.