    LA Galaxy

    Sin ganar un partido, pero el LA Galaxy avanza en la Concacaf Champions Cup

    El conjunto angelino, con lo mínimo, avanza de ronda dentro de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Se arma la bronca! João Klauss se engancha con Sergio Ramírez

    El LA Galaxy avanzó a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup sin ganar un solo partido en la presente edición del máximo certamen a nivel de clubes en la región.

    Eso sí, el conjunto de la MLS hizo válida la regla del gol anotado como visitante para avanzar de la Primera Fase y, de paso, dejar en el camino al Sporting San Miguelito de Panamá.

    Marcador de 0-0 en el Dignity Health Sports Park en California con un Galaxy que igualó en la ida en Centroamérica por 1-1 y, por ello, los estadounidenses están en Octavos de Final a pesar de que el marcador global quedó igualado.

    Reserva, mucha reserva y precaución mostró por algunos minutos del primer tiempo el equipo dirigido por Greg Vanney y, de hecho, el Galaxy la pasó mal por ciertos lapsos.

    La falta de puntería y hasta una intervención del VAR acabó por impedir que los cartones se movieran en este partido que acabó muy calientito, con una bronca en los minutos finales, pero que no pasó a mayores.

    El LA Galaxy se enfrentará en los Octavos de Final al Mount Pleasant de Jamaica.

