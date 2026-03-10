    LA Galaxy

    Equipo de Jamaica en problemas a días de enfrentar al LA Galaxy en Concacaf Champions Cup

    El cuadro jamaiquino presentará bajas claves para el partido de ida que se jugará en Estados Unidos.

    Por:
    Raúl Martínez
    El Mount Pleasant FA de Jamaica está en serios problemas para el enfrentamiento que sostendrá ante LA Galaxy en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    Y es que el cuadro jamaiquino no podrá contar con 10 jugadores, seis de ellos haitianos, para el compromiso en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, debido a que no pudieron obtener la visa para ingresar a los Estados Unidos informaron autoridades.

    Pese a esta situación el partido que se disputará el próximo miércoles sigue en pie, y el cuadro jamaiquino ya está planeando incorporar a jugadores juveniles, esto mientras la Concacaf busca una solución.

    Este problema se está tratando de resolver desde hace unos días, pero no ha habido solución, el partido de vuelta se jugará en Kingston, Jamaica, el 19 de marzo.

    Cabe destacar que Estados Unidos puso restricciones de visado a 75 países, incluido Jamaica y Haití, que ha prendido las alarmas de cara al Mundial del 2026 debido a que varias selecciones que participaran aparecen en la lista negra.

