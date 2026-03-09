    Cruz Azul

    Nicolás Sánchez apela a su conocimiento sobre Larcamón para el juego ante Cruz Azul

    El técnico de Rayados tiene algo en común con el de Cruz Azul que le puede ayudar en el juego de Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Canales está prácticamente descartado en Rayados para enfrentar a Cruz Azul

    Nicolás Sánchez, director técnico de Rayados, tras disputar y perder su primer Clásico Regio el fin de semana pasado enfrenta ya su nuevo reto, el duelo de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Cruz Azul de este martes.

    El argentino, hará uso del conocimiento que tiene de su rival, particularmente de Nicolás Larcamón, su contraparte con La Máquina.

    Y es que lo conoce muy bien desde hace muchos años.

    "Nicolás viene trabajando desde hace mucho tiempo. Entiendo que él comenzó en el club donde yo nací, en Nueva Chicago. Entonces, sin habernos conocido tenemos mucha gente en común y sé cómo trabaja, y la pasión que tiene por nuestro deporte. Todo lo que ha logrado es merecido", destacó en conferencia de prensa previa al duelo en el BBVA.

    Ya dejando atrás el duelo ante Tigres, Sánchez busca de inmediato pasar la página.

    "Sabemos que venimos de un partido donde no salió lo que queríamos en el Clásico y quedamos heridos. Pero bueno, dando vuelta la página rápido, entendemos que tenemos nuestras armas para lastimar a Cruz Azul. Sabemos el nivel en el que está jugando Cruz Azul desde hace tiempo, pero es otra competencia", dijo.

    Y sobre todo quiere dar el primer golpe en su casa y con el apoyo de su afición.

    "Es un partido de 180 minutos que termina la semana que viene en Cruz Azul, y mañana tenemos la posibilidad de dar el primer golpe en casa. Entendemos y creemos que l a gente nos acompaña, como siempre lo ha hecho. El apoyo de ellos también va a ser fundamental", concluyó.

    Por otra parte, Iker Fimbres también apeló al apoyo de la afición regia para salir a por el partido ante La Máquina.

    "Primero tenemos el factor de jugar en casa. Estoy seguro de que la gente va a salir a apoyarnos. Vamos a salir a buscar el partido, a ser agresivos, a presionar y a competir durante los 90 minutos para que el rival tenga que preocuparse por nosotros", sentenció.

    Monterrey y Cruz Azul disputarán el juego de ida de los Octavos de Final el martes 10 de marzo en el Estadio BBVA. El duelo inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 CT y a las 6:06 pm PT.

    Video Canales está prácticamente descartado en Rayados para enfrentar a Cruz Azul
