    ¡Philadelphia Union será rival del América en Concacaf!

    45 minutos fueron suficientes para que Philadelphia Union sellara su pase a Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, de nuevo golean a Defence Force.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Resumen | Philadelphia avanza y enfrentará al América en Concacaf

    La ventaja de cinco goles con la que llegó Philadelphia Union al partido de vuelta ante Defence Force, le permitió al estratega del equipo colocar un cuadro alterno y en 45 minutos selló su boleto con tres goles más. En el complemento sumarían cuatro más para el marcador definitivo de 7-0, (12-0 en el global).

    Con el resultado, Philadelphia Union será el rival del América en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

    Geiner Martínez, Jovan Lukic y Stas Korzeniowski los autores de los goles del Union, en la primera parte. El primero en cobro de tiro de esquina, el esférico le llegó a Martínez para fusilar al guardameta. Lukic consiguió el segundo tanto desde el manchón penal. Korzeniowski recibió gran servicio y también con potente disparo fusiló al guardameta para el 3-0.

    En el complemento y con una serie de cambios por parte del cuadro de la MLS, los jóvenes aprovecharon su oportunidad para seguir incrementando el marcador. Korzenioski sacó ventaja de un mal despeje defensivo del Force, para meter disparo al arco rival.

    Ben Bender, con apenas ocho minutos en el campo, mostró sus dotes futbolísticos al recibir el balón, acomodarlo en dos toques y sacar obús al marco, el quinto hasta ese momento.

    Cavan Sullivan, con apenas 16 años de edad, dejó ver su talento que lo tienen entre las mejores promesas del futbol de la MLS. Tras recuperar el balón Sullivan en dos toques se acomodó el esférico y mandó disparo al arco del Defence.

    Minutos después, cuando parecía que estaba en posición adelantada Cavan solo la empuja a las redes. El central la avaló para cerrar la cuenta definitiva 7-0.

