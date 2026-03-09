    Cruz Azul

    Nicolás Larcamón afirma que Cruz Azul tiene la responsabilidad de jugar la serie a tope

    Además, Gabriel Fernández habla de la competencia directa en la delantera con Nicolás Ibáñez.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Canales está prácticamente descartado en Rayados para enfrentar a Cruz Azul

    Cruz Azul visitará a Monterrey en la ida de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup, duelo que se disputará en la cancha del Gigante de Acero.

    Previo a este compromiso, Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina, habló de la exigencia que se tiene en ambos torneos, pero afirmó que el compromiso es total.

    “La responsabilidad y ambición de jugar la serie a tope, más allá de que el rival viene del clásico regio, tenemos que dar lo mejor de nosotros, el compromiso es total, la exigencia está a tope, tendremos que dar una buena cara en los 180 minutos”.

    Larcamón sabe que este Rayados es diferente al que ya enfrentó en el Clausura 2026 de la Liga MX, por el nuevo entrenador, pero eso no cambiará el estilo de juego.

    “Somos conscientes de que Nico es hombre de la casa, conoce bien al grupo, tiene la experiencia como jugador, seguramente ha encontrado la fibra que le da el cambio al grupo, va a ser muy difícil la serie, tiene los jugadores y todos desean salir de lo que están pasando. Confío y veo al equipo para hacer un buen partido y finiquitarlo en Puebla”.

    Gabriel Fernández no ve a Nico Ibáñez como rival

    El ‘Toro’ Fernández habló sobre la competencia interna que tiene desde la llegada de Nicolás Ibáñez como refuerzo, y la respuesta sorprendió a todos.

    “La verdad que muy contento de tener a Nico como compañero, a la hora de competir es un alguien que me exige un montón, agradecido por eso y creo que eso me hace mejor a mí”.

    Además, habló de lo bien que se han acoplado con Agustín Palavecino y José Paradela. “Contento, me facilitan más las cosas, nos entendemos en el campo”.

    Cruz Azul

